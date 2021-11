Luisenburg-Festspiele und Theater Hof: Vorverkauf für die nächste Saison

Auch das Theater Hof startet demnächst seinen Vorverkauf für alle Vorstellungen von Januar bis Ende März. Für Abonnenten beginnt er bereits am kommenden Mittwoch (17.11.), für alle anderen am kommenden Freitag (19.11.). Für alle Vorstellungen gilt mittlerweile die 2G-Regel, das heißt nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Für das Große Haus vergibt das Theater die Plätze weiter nach den Abstandsregeln, während im Studio alle Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Amadeus, Sister Act und das Familienmusical Trolle unter uns. Das sind drei der Highlights aus dem Programm der Luisenburg-Festspiele im kommenden Jahr. Die offizielle Eröffnung der Festspiele ist für Anfang Juni geplant. Der Vorverkauf startet aber schon in drei Wochen, am 3. Dezember.

