Luisenburg-Festspiele: Traditionelles Theaterfest findet heuer statt

Die Festspiel-Saison auf der Luisenburg ist gestern offiziell mit dem Familienmusical „Trolle unter uns“ gestartet. Am (…)

Nach dem Saison-Start: Am Sonntag Theaterfest auf der Luisenburg

Schon in der Vergangenheit konntet ihr euch bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel Familienstücke wie DAS DSCHUNGELBUCH oder HEIDI (…)

Zum ersten „Tag der Bayerischen Regionen“ hat Heimat- und Finanzminister Füracker jetzt (20.5.) in Nürnberg eine ganze (…)

Sana Klinikum Hof: Neue Weiterbildungsmöglichkeit im Bereich Akut- und Notfallmedizin

Bisher mussten Fachärzte dafür an andere Kliniken wechseln. Ab sofort können sie sich aber auch am Sana Klinikum in Hof im Bereich (…)