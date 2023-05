Luisenburg-Festspiele: Theaterfest gibt Einblicke in die Spielzeit

In dieser Woche sind die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel in die neue Saison gestartet mit dem Familienstück „Die Schöne und das Biest“. Einen Einblick in alle Produktionen der Spielzeit können alle morgen bekommen beim traditionellen Theaterfest. Ab 15 Uhr gibt es Ausschnitte aus den diesjährigen Produktionen zu sehen:

So Sven Ankert-Prüwer von den Luisenburg-Festspielen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Darsteller kennenzulernen und günstig Karten an den Theaterkassen zu kaufen. Der Eintritt ist frei.