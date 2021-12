Luisenburg Festspiele: Neue Verwaltungsleitung gesucht

Ein Part kümmert sich um das Finanzielle, der andere ist für das Künstlerische zuständig: so ist die Leitung bei den Luisenburg Festspielen in Wunsiedel aufgeteilt. Birgit Simmler ist die Künstlerische Leiterin und setzt die Stücke auf der Felsenbühne in Szene und Harald Benz war bisher der Verwaltungsleiter und damit für die Zahlen zuständig.

Nun hat die Stadt Wunsiedel jedoch eine Stellenanzeige ins Netz gesetzt, wonach für die Festspiele eine neue Verwaltungsleitung bzw. Kaufmännische Leitung gesucht wird. Auf Nachfrage im Rathaus heißt es, dass Harald Benz sich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen hat, die Luisenburg zu verlassen. Wunsiedel hofft nun, die Stelle schnellstmöglich wieder besetzen zu können, da es sich um einen wichtigen Teil des Organisationsteams der Festspiele handelt. Die sollen Ende Mai starten und möglichst wieder über 140.000 Besucher nach Wunsiedel bringen.