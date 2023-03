Luisenburg-Festspiele: Junge Menschen für Produktionen gesucht

Vor allem viele Grundschüler in der Region machen zumindest einmal im Schuljahr einen Ausflug auf die Luisenburg in Wunsiedel, um sich ein Theaterstück anzuschauen. Vielleicht haben einige dabei auch schon davon geträumt, mal selbst auf der Bühne zu stehen. Das geht jetzt. Die Luisenburg-Festspiele suchen für mehrere Produktionen junge Talente. Darunter sind das Schauspiel „Die Schöne und das Biest“ oder das Musical „Frankenstein“. Gesucht werden Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Für das Musical „Kalte Freiheit“ können sich aber auch junge Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren bewerben. Das Casting wird Mitte März stattfinden. Die Proben sind meist für das Wochenende angesetzt. Die Kinder können für Vorstellungen und Proben aber auch vom Unterricht befreit werden.

Wie kann ich mich bewerben?

Wenn dein Interesse geweckt ist, dann schick uns bitte ein kurzes Schreiben mit einigen persönlichen Daten (Name, Alter, Kontaktdaten) und ein Foto an kbb-luisenburg@wunsiedel.de , Ansprechpartner Sven Ankert-Prüwer

Solltest Du unter 18 Jahren alt sein, brauchen wir das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten.

Wann findet das Casting statt?

Zum Casting wirst Du nach Deiner Bewerbung eingeladen, es findet am 16.+ 17. März in Wunsiedel statt. Alle Details dazu bekommst Du per E-Mail.

Wie viel Zeit muss ich für das Projekt aufbringen?

Der Zeitaufwand variiert bei den jeweiligen Produktionen. Die Proben finden vorrangig am Wochenende statt (Fr, Sa, So), ausgenommen davon sind die Endproben, diese können auch unter der Woche stattfinden Am Aufführungstag sollte man zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn im Theater sein. Die Kinder spielen maximal zwei Aufführungen pro Woche und werden individuell eingeteilt. In Absprache mit den Schulen wird für die Endproben und Vorstellungen eine Unterrichtsbefreiung ausgestellt werden.