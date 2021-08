Luisenburg-Festspiele: Intendantin zieht positives Zwischenfazit

Die Tage werden kürzer und die Nächte kälter. Abends ewig draußen sitzen ist also nicht mehr lange drin. Auch nicht auf der Luisenburg in Wunsiedel. Die diesjährigen Festspiele neigen sich nämlich dem Ende zu. An diesem Wochenende könnt ihr euch ein letztes Mal die großen Eigenproduktionen der Spielzeit anschauen. Intendantin Birgit Simmler hat für Radio Euroherz schon einmal ein Zwischenfazit gezogen:

Nach diesem Wochenende ist aber noch nicht Schluss auf der Luisenburg. Die Spielzeit geht noch bis Anfang September.