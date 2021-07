Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel: Heute geht’s los!

Lange haben sich Kultur- und Theaterfreunde gedulden müssen – Heute starten die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel in die neue Saison. Los geht’s heute um 10:30 Uhr mit dem Familienmusical „Pinocchio“. Morgen (02.07) werden die Festspiele dann offiziell mit dem Stück „Der Name der Rose“ eröffnet. Seit gestern ist auch klar, wie viele Zuschauer kommen dürfen. 1150 Besucher sind erlaubt. Maske und Nachweis über Impfung, Genesung oder Test braucht ihr, um dabei sein zu können.

Auch für dieses Wochenende sind noch Tickets verfügbar. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der Luisenburg Festspiele. Die Bearbeitung für die Termine danach beginnt voraussichtlich nächste Woche.