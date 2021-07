Luisenburg-Festspiele: Hoher Besuch zur Eröffnung

Nachdem gestern schon das Familienmusical Pinocchio aufgeführt wurde, geht es heute (2.7.) offiziell auf der ältesten Freilichtbühne Deutschlands los. Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel starten mit einem Festakt in die neue Saison. Es haben sich auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Kunstminister Bernd Sibler und Umweltminister Thorsten Glauber angekündigt. Zur offiziellen Eröffnung wird das Stück „Der Name der Rose“ gezeigt. Wenn ihr ein Stück auf der Luisenburg sehen wollt, müsst ihr genesen, geimpft oder getestet sein. Im gesamten Zuschauerraum müsst ihr außerdem eine FFP2-Maske tragen. Pro Vorstellung sind 1.150 Zuschauer erlaubt.