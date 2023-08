Luisenburg-Festspiele: Gastspiel-Premiere wegen Unwetters gestoppt

Schon wieder ist bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel eine Aufführung dem Wetter zum Opfer gefallen. Wegen des heftigen Regens am Abend (17.8.) haben die Verantwortlichen die Premiere der Operette „Ball im Savoy“ – ein Gastspiel – nach knapp einer Stunde abgebrochen. Die Verletzungsgefahr sei zu hoch, so die Begründung. Schon im Juni hat bei den Festspielen eine Premiere wegen heftiger Gewitter gestoppt werden müssen. Zuschauer können auch diesmal ihre Karten, wenn sie wollen, umtauschen. Die Operette läuft auf der Luisenburg noch einmal heute, morgen, am Sonntag und am Montag.