Die Luisenburg-Festspiele finden 2020 nicht statt. Die COVID-19 Krise lässt der Stadt Wunsiedel keine andere Wahl, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb hat die Stadt beschlossen, die Festspiele auf das kommende Jahr zu verschieben. Laut Bürgermeister Karl-Willi Beck sei diese Entscheidung der Stadt unter dem faktischen Druck der Verhältnisse gefallen. Man habe lange alle Optionen geprüft und abgewogen, immer in der Hoffnung, Theater, wie wir es alle lieben, doch zu ermöglichen, sagte Beck in seiner Funktion als oberster Dienstherr der Festspiele. Die Verschiebung der Spielzeit ist bereits organisiert worden und es gibt auch schon einen vorläufigen Spielplan 2021. Jetzt ist man dabei, sozialverträgliche Regelungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, den Künstlerinnen und Künstlern zu helfen und die Abwicklung der Spielzeit voranzutreiben. Auch eine Lösung für diejenigen, die bereits Karten gekauft haben, gibt es. Sie soll in Kürze auf der Website der Festspiele veröffentlicht werden.