Luisenburg-Festspiele: Erneut Stückeinführungen in der kommenden Spielzeit

Bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel läuft die heiße Phase der Vorbereitungen. Das Zeltdach, das die Besucher vor Nässe schützen soll, ist seit der vergangenen Woche installiert. Jetzt haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass es auch in dieser Spielzeit wieder Stückeinführungen geben wird. Aus erster Hand erfahren die Besucher dabei alles Wissenswerte über das Stück selbst, seine Entstehungsgeschichte und über die mitwirkenden Künstler. Dieses Jahr gibt es Einführungen zu den Stücken „Frankenstein“ und „Kalte Freiheit – Spion zwischen den Grenzen“. Die Einführung dauert ca. 20 Minuten und ist kostenlos. Der erste Termin ist am 18. Juni.