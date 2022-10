Luisenburg-Festspiele: Eintrittspreise steigen moderat

Wer ein Konzert oder das Theater besuchen möchte, kauft seine Karten meist nicht mehr direkt vor Ort an der Kasse. Mit wenigen Klicks sind die Tickets ruckzuck online bestellt. Der Wunsiedler Stadtrat hat sich im Zusammenhang mit den Luisenburg-Festspielen in seiner jüngsten Sitzung über die Vorteile der Eventim-Software informiert. Gleichzeitig ging es aber auch um den Preis für die Eintrittskarten. Der erhöht sich in der kommenden Spielzeit. Wenn auch nur moderat.

…so Bürgermeister Nicolas Lahovnik. Für Kinderkarten gilt die Preiserhöhung nicht. Eine Preissteigerung sei nötig, weil auch für die Luisenburg-Festspiele die Kosten in den Bereichen Personal, Bauwesen und Beschaffung steigen.