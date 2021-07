Luisenburg-Festspiele: Diese Stücke kommen 2022

Die Luisenburg-Festspiele sind aktuell in vollem Gange, trotzdem laufen schon die Planungen für die Spielzeit im nächsten Jahr. Der Wunsiedler Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung auf drei neue Stücke festgelegt, das hat Bürgermeister Nicolas Lahovnik auf Nachfrage von Radio Euroherz bestätigt. Als Musical kommt „Sister Act“, als Schauspiel ist „Amadeus“ geplant. Mit dem Stück „Der Sturm“ kommt auch ein Klassiker auf die Felsenbühne. Im Laufe der nächsten Wochen will sich der Stadtrat für zwei weitere Produktionen entscheiden.