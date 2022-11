Luisenburg Festspiele: Der Vorverkauf beginnt

Theater gehören zu den großen Verlierern der Corona-Pandemie – noch immer haben sie mit einem zum Teil dramatischen Einbruch der Besucherzahlen zu kämpfen. Auch auf der Luisenburg in Wunsiedel lag die Auslastung in diesem Jahr nur bei etwa 60 Prozent. In der neuen Spielzeit möchte man wieder an alte Zeiten anknüpfen und mehr Gäste auf Deutschlands wohl schönster Naturbühne begrüßen. Die künstlerische Leiterin, Birgit Simmler geht optimistisch in die Spielzeit 2023:

Heute startet der Kartenvorverkauf für die neue Spielzeit und die acht Stücke, die auf die Bühne kommen – gleichzeitig feiert ein völlig neuer Onlineshop Premiere. Mehr Infos bekommt ihr hier