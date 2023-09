Luisenburg Festspiele: Der Blick auf die Besucherstatistik macht Mut

Über 109.000 Kulturfans haben sich in diesem Jahr die Stücke auf der Luisenburg in Wunsiedel angesehen. Mit der Besucherstatistik der Luisenburg-Festspiele hat sich jetzt nochmal der Stadtrat in Wunsiedel befasst. Ganz hat man die Zahlen vor der Corona-Pandemie noch nicht erreicht. Nach Corona, der Inflation und zahlreichen Krisen haben die Luisenburg Festspiele sich ihre Besucher aber zurückgeholt so das Fazit. Und gegenüber 2022 ist die Auslastung gestiegen:

so Bürgermeister Nicolas Lahovnik gegenüber Radio Euroherz. Mit diesen Zahlen blickt die Stadt Wunsiedel optimistisch auf die kommende Spielzeit.