Luisenburg-Festspiele: Das bringt die Spielzeit 2022

Für die Eigenproduktionen der aktuellen Spielzeit ist auf der Felsenbühne am vergangenen Wochenende der letzte Vorhang gefallen. Bis Anfang September läuft die Saison der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel aber noch – mit Gastspielen. Unterdessen stecken die Verantwortlichen schon mitten in den Planungen für die Spielzeit im kommenden Jahr und die sind schon weit fortgeschritten. Der Spielplan steht. 2022 erwartet das Publikum das Musical „Sister Act“ und das Personendrama „Amadeus“. Das Familienstück heißt „Trolle unter uns“:

So Christof Kaldonek von den Luisenburg-Festspielen. Neben dem Shakespeare-Klassiker „Der Sturm“ ist auch wieder ein regionales Musical in Planung. Die Verantwortlichen hoffen, dass die neue Spielzeit wieder mit weit weniger Auflagen stattfinden kann.