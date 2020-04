Luisenburg Festspiele abgesagt – trotzdem gibt es viel zu tun

Keine Luisenburg-Festspiele in diesem Jahr. Die Spielzeit 2020 muss ausfallen – ebenfalls wegen der Corona-Krise. Das gibt die Stadt Wunsiedel bekannt. Jetzt setzen die Verantwortlichen alles daran, die Spielzeit ins kommende Jahr zu verschieben – es gebe auch schon einen Spielplan 2021. Und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Künstlerinnen und Künstlern ist einiges zu tun:

so die künstlerische Leiterin Birgit Simmler. Was mit den bereits gekauften Tickets passiert, soll in Kürze auf der Website der Festspiele bekannt gegeben werden.