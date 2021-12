Luisenburg-Festspiele 2022: Ticketvorverkauf startet

In der Tourist-Info in Wunsiedel laufen die Telefone heute wieder heiß. Um 8 Uhr startet der Karten-Vorverkauf für die Luisenburg-Festspiele im kommenden Jahr.

Anders als in diesem Jahr, soll es wieder mehr Tickets geben. Die künstlerische Leiterin Birgit Simmler ist zuversichtlich:

Der Spielplan im kommenden Sommer steht unter dem Motto „Fremde Welten“. Neben dem Musical „Sister Act“ und „Der Sturm“ von William Shakespeare, sind auch wieder Konzerte auf der Luisenburg geplant.

Spielplan unter: https://www.luisenburg-aktuell.de/programm/spielplan/ abrufbar

Tickets gibt’s online auf: https://www.eventim.de/artist/luisenburg-festspiele-wunsiedel/?affiliate=DY2

oder telefonisch unter: 09232 – 602 162,

an der Tourist Info in Wunsiedel oder an einer der ausgewiesenen Vorverkaufsstellen: https://www.luisenburg-aktuell.de/programm/karten/verkaufsstellen/