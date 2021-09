Luftfilteranlagen: Stiftlandgymnasium Tirschenreuth erhält erste Geräte

Am Stiftlandgymnasium Tirschenreuth werden heute (FR) die ersten mobilen Luftfiltergeräte für den Landkreis geliefert und in Betrieb genommen. Bereits Mitte Juli hat der Kreisausschuss des Landkreises Tirschenreuth der Beschaffung von Luftreinigungsgeräten zugestimmt. Insgesamt werden 230 Geräte an die kreiseigenen Schulen verteilt. Die Anschaffungskosten von rund 775.000 Euro werden zur Hälfte von Seiten des Staates gefördert. Die jährlichen Wartungskosten der Geräte müssen jedoch vom Landkreis selbst getragen werden. Je nach Umfang der Wartung und erforderlichen Filterwechsel können dabei Kosten in Höhe von rund 50.000 bis 95.000 Euro entstehen. Mit den Luftfiltern soll das Infektionsrisiko für die Schüler möglichst gering gehalten werden.