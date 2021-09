Luftfilter in Kindertagesstätten: Situation in der Region unterschiedlich

Seit Montag gilt die Testpflicht für Beschäftigte in Kindertagesstätten. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich drei Mal in der Woche testen lassen. Ein weiteres Hilfsmittel in der Pandemiebekämpfung könnten Luftfilteranlagen sein. In vielen Schulen laufen derzeit Bestellungen, nach dem es dafür auch Förderungen für die Kommunen gibt. Aber nicht überall wird es Luftfilteranlagen geben.

„Luftfilter stehen für uns nicht zur Debatte“, betont zum Beispiel Markus Tremel. Er ist Bereichsleiter Kindertagesstätten des BRK Kreisverbands Hof. Alle Räume seien gut zu lüften und die Mitarbeiter würden die Lüft-Zeiten dokumentieren. Auch sogenannte CO2-Ampeln, die den CO2-Gehalt im Raum messen, sind nicht vorhanden. Ein ähnliches Bild gibt es am Kinderhort der AWO Hof. Auch dort sind keine Luftfilter im Einsatz. Die AWO als Träger müsste die Geräte selbst anschaffen und auch warten. Das sei sehr teuer, auch bei einer Förderung von 50 Prozent. Die Diakonie Hochfranken testet aktuell verschiedene Geräte. In deren Kitas wird es also Luftfilter geben, bestätigt Walter Müller von der Diakonie Hochfranken. Dabei sei es wichtig, die Geräte auf die individuellen Gegebenheiten eines Raumes abzustimmen und Eltern über die genaue Wirkungsweise aufzuklären.