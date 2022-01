Luftfilter am Schiller-Gymnasium: Stadt Hof stellt Mängel fest

Lange Zeit hat es in den Hofer Schulen gar keine Luftfilter gegeben. Jetzt wo ein Teil der Lieferung angekommen ist, gibt es auch noch technische Probleme. Wie es aus dem Rathaus heißt, handelt es sich um 60 Geräte am Schiller-Gymnasium. Die Displays und der Timer würden nicht richtig funktionieren. Technische Mitarbeiter der Stadt vermuten einen Schaden an der Geräte-Software. Auf diese Weise könnte nicht geprüft werden, welche Leistung die Luftfilter erbringen. Das heißt im Umkehrschluss: Die Stadt Hof könne nicht garantieren, ob die bestehenden Lockerungen der Quarantäneregelungen an Schulen mit Luftfiltern bestehen bleiben können.

Sie habe dem Hersteller nun eine Frist gesetzt, die Geräte nachzurüsten oder sie durch neue zu ersetzen. TÜV-Gutachter erstellen zudem einen vollständigen Schadensbericht. Auch andere deutsche und bayerische Städte hätten bereits über Probleme mit den Luftfiltern der Schweizer Firma geklagt.