Lückenschluss zwischen Brücken: SPD will Fuß- und Radweg am östlichen Saaleufer

Auf den Brachflächen entlang der Hofer Fabrikzeile entstehen demnächst Seniorenwohnungen und Eigentumswohnungen, die auch für junge Familien geeignet sein sollen. Der Hofer Stadtrat hat in dieser Woche die Voraussetzungen dafür geschaffen.

Die SPD-Stadtratsfraktion bringt in diesem Zuge auch das Areal direkt entlang der Saale, zwischen den Brücken Mittlerer Anger und Textilsteg am Studentenwohnheim ins Spiel: Hier wünscht sie sich einen Fuß- und Radweg, ähnlich wie auf der anderen Seite des Flusses. Das wäre ein Lückenschluss und würde der Aufwertung rund um die Saale dienen. Radfahrer und Fußgänger müssten nicht mehr über die viel befahrene Fabrikzeile. Außerdem denkt die SPD-Stadtratsfraktion in einem Antrag an Oberbürgermeisterin Eva Döhla das Projekt noch weiter: Den Weg könnte man zum Sportzentrum am Eisteich und den Theresienstein weiterführen.