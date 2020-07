Lücken im Schienennetz: Höllentalbahn soll reaktiviert werden

Vor allem Klimaschützer werben immer wieder dafür, vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Das ist aber schwierig, so lange es noch viele Lücken im Schienennetz gibt. Deshalb setzen sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und die Allianz pro Schiene für die Wiederbelebung von stillgelegten Bahnstrecken ein. In der neuen Liste steht auch die Höllentalbahn zwischen Marxgrün und Blankenstein. Sie sei ein dringliches Projekt, das sich ohne großen Aufwand umsetzen lasse. Der Verband erwartet mehr Fahrgäste auf der Strecke, auch durch den Anschluss nach Eger in Tschechien.

Die Initiative Höllental setzt sich für die Reaktivierung schon seit Jahren ein. Die Höllentalbahn ist seit 1945 wegen der damaligen Deutschen Teilung stillgelegt.