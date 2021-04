Luca-App: Landkreis Wunsiedel an System angebunden

Kontakte nachverfolgen, um die Corona Pandemie einzudämmen. Das ist das Ziel der Luca App.

Auch das Gesundheitsamt in Wunsiedel ist jetzt an das Luca-System angebunden – somit ist die App im Landkreis ab sofort nutzbar. Sie erfasst Kontaktinformationen von Gästen und Kunden und speichert sie anonym. Für Gastronomen und Geschäftsinhaber könnte das der Schlüssel zur Eröffnung sein. Mit der App sollen Kundinnen und Kunden einfach und unkompliziert über einen QR-Code einchecken können. Das spart Zeit und Listen in Papierform. Für Menschen ohne Smartphone ist ein Luca-Schlüsselanhänger im Gespräch.