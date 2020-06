Love-Scamming: Oberfränkische Polizei warnt vor Betrügern

Versprochen wird die große Liebe, das schnelle Geld oder der Traumjob – doch hinter den verlockenden Angeboten stecken häufig Betrüger … Oft führt der Weg zum ersehnten Glück nämlich über Vorauszahlungen. Die unter dem Namen Nigeria Connection bekannt gewordene Betrugsmasche beschränkt sich mittlerweile nicht mehr nur auf Massenmails mit absurden Gewinnversprechen, sondern tritt in vielfältiger Form in Erscheinung – aktuell besonders mit vorgetäuschter Liebe … davor warnt jetzt die oberfränkische Polizei.

Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder sozialen Netzwerken sind die Betrüger auf der Suche nach potenziellen Opfern. Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Denn die virtuellen Partner geben z.B. vor, bei einer Geschäftsreise nach Westafrika in Geldnot geraten zu sein. Oder sie benötigen Geld für eine wichtige Operation ihres Kindes oder eines Angehörigen. Auch gestohlene Koffer und Pässe, unbezahlter Lohn oder eine unbezahlte Hotelrechnung sollen das ahnungslose Opfer dazu bringen, Geld zu überweisen. Und viele tun es auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Liebschaft emotional abhängig.

Die Polizei empfiehlt dringend, nicht auf die Forderungen einzugehen und keinesfalls Geld zu überweisen. Außerdem sollte man alle Mails und Chat-Texte als Beweis speichern und sich im Zweifelsfall an die Polizei wenden und dort Anzeige erstatten.