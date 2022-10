Lottospieler gewinnt mehr als 21 Millionen Euro

Mehr als 21 Millionen Euro hat ein zunächst unbekannter Lottospieler oder eine Lottospielerin bei der Ziehung am Samstag gewonnen. Der Spielschein mit den Zahlen 1, 4, 14, 24, 31 und 46 sowie der Superzahl 1 sei in Oberfranken abgegeben worden, teilte ein Sprecher von Lotto Bayern am Montag mit. Damit stehen dem Spieler oder der Spielerin exakt 21.282.001,90 Euro zu.

Mehr als 3 Millionen Euro gehen an einen 60-Jährigen, der seinen Spielschein in Schwaben abgab: Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 stimmte die Spielscheinnummer des Mannes mit der Gewinnzahl 4338362 überein, sodass der Mann 3.377.777 Euro gewann.