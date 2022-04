Lottoschulden: Neue Betrugsmasche in der Region

Mit vermeintlichen Mahnschreiben einer Lottogesellschaft, versuchen Betrüger in der Region aktuell an Kontodaten zu gelangen. Wie die Polizeiinspektion Naila mitteilt, hat es einen derartigen Betrugsversuch erst kürzlich in Naila und in Berg gegeben.

Die Betroffenen erhielten ein vorgerichtliches Mahnschreiben – angeblich ausgestellt von einer Rechtsanwaltskanzlei. Beide wurden aufgefordert, einen Betrag in Höhe von 300 Euro zu bezahlen. Der Grund: Nicht bezahlte Lottoschulden. Außerdem lag ein Kündigungsschreiben der Lottogesellschaft bei. Dieses sollten die Betroffenen unterzeichnen und per Fax oder Mail zurücksenden. Um an die Adresse zu gelangen, sollten sie den beiliegenden QR-Code scannen. Die Polizei warnt davor, auf die Forderungen einzugehen. Möglicherweise könnten dadurch unberechtigt Abbuchungen von eurem Konto erfolgen.