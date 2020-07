Lotto-Spieler kauft sich von Millionengewinn ein Handy

München (dpa/lby) – Von seinem Millionengewinn möchte sich ein Lotto-Spieler aus Mittelfranken ein neues Handy kaufen. Was er sonst mit den fast 17,7 Millionen Euro anfangen werde, wolle er sich in Ruhe überlegen. «Dafür brauche ich noch etwas Zeit», sagte der 54-Jährige zu Lotto Bayern. Er hat Ende Juni sechs Richtige und die Superzahl getippt und damit den Jackpot im Spiel «6 aus 49» geknackt.

Im ersten Halbjahr 2020 machte Lotto Bayern nach eigenen Angaben einen Umsatz von 576,5 Millionen Euro. Mehr als 280 Millionen Euro habe das Unternehmen in der Zeit an die Gewinner ausgeschüttet. Allein 90 Millionen Euro räumte demnach ein Glückspilz aus Oberfranken ab – noch nie hatte ein Lotto-Spieler im Freistaat so viel Geld gewonnen.