Lorenzreuth/Marktredwitz: Schulweghelfer gesucht

Am Montag geht es für die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule. Dass sie auch sicher dorthin kommen – dafür sorgen die Schulweghelfer. Marktredwitz jetzt wieder welche – diesmal für den Stadtteil Lorenzreuth. Schulweghelfer sollen für die Sicherheit der Kinder sorgen, indem sie vor allem bei Zebrastreifen und an den Bushaltestellen die Augen offenhalten. Dafür gibt’s eine kleine Aufwandsentschädigung – um die entsprechende Kleidung kümmert sich ebenfalls die Stadt Marktredwitz. Die Arbeitszeiten sind wochentags morgens und mittags. Wer sich als Schulweghelfer in Lorenzreuth bewerben möchte, nimmt mit dem Ordnungsamt in Marktredwitz Kontakt auf.

Tel.: 09231 / 501-145 (Birgit Schelter)