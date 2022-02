Paris (dpa) – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Iran im Atomstreit gedrängt, auf eine Verhandlungslösung einzugehen. In (…)

Höchste Wetterwarnung in London ausgerufen

London (dpa) – Millionen Menschen in der britischen Hauptstadt, dem Süden Englands sowie in Wales sind am Freitag wegen (…)