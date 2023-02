London: Russische Luftwaffe bleibt schwach

Russlands Truppen führen ihre Angriffe in der Ukraine vehement weiter. Dem britischen Geheimdienst zufolge machen sie jedoch kaum (…)

Dem britischen Geheimdienst zufolge versucht Russland seit Jahresbeginn größere Offensiven in der Ukraine wieder aufzunehmen. Doch (…)

London: Russland kommt bei Offensiven in Ukraine nicht voran

Moskau will in besetzten Gebieten in Ukraine wählen lassen

Die Vorbereitungen für die Wahlen in den besetzten ukrainischen Gebieten sind in vollem Gange. Laut britischem Geheimdienst sind die (…)