«London liegt uns»: FC Bayern mit guter Bilanz zu Chelsea

London (dpa) – London ist für den FC Bayern München ein bekannter Spielort in der Champions League – und das mit überwiegend positiven Erinnerungen. «London liegt uns», sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Chelsea.

2013 triumphierte der deutsche Fußball-Rekordmeister in der englischen Hauptstadt im deutschen Finale gegen Borussia Dortmund. Seit 2000 gewannen die Bayern fünf von neun Königsklassen-Partien in London. Der letzte Sieg ist noch in guter Erinnerung: In der Gruppenphase dieser Saison siegten die Münchner mit 7:2 bei den Tottenham Hotspur. Nationalspieler Serge Gnabry erzielte dabei vier Tore.

Die einzige Partie gegen den FC Chelsea ging an der Stamford Bridge jedoch im Viertelfinale 2005 mit 2:4 verloren. Das 3:2 im Rückspiel in München reichte den Bayern damals nicht mehr zum Weiterkommen.

Die Königsklassen-Partien des FC Bayern in London seit 2000: