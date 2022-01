Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz: Fördersumme für Landkreis Hof und Stadt Wunsiedel

Nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. leiden rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland an Demenz. Damit Betroffene und ihre Angehörigen auf lokale Hilfe- und Unterstützungsnetze zurückgreifen können, unterstützt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend deutschlandweit die Gründung „Lokaler Allianzen für Menschen mit Demenz“. Auch der Landkreis Hof und die Stadt Wunsiedel erhalten dafür entsprechende Fördermittel in Höhe von jeweils 30.000 Euro, im Zeitraum vom 1. Januar diesen Jahres bis Ende 2024. Das teilt SPD-Bundestagsabgeordneter Jörg Nürnberger mit. Die Fördersumme ist für den Aus- und Aufbau von Hilfs- und Unterstützungsnetze vorgesehen. In den lokalen Allianzen können unter anderem Bürger und Vereine, aber auch Krankenhäuser und Arztpraxen mitarbeiten.