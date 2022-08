Lohnplus: Floristen bekommen mehr Geld

Zum Geburtstag, zum Hochzeitstag oder bei einer Beerdigung: Wer einen hochwertigen Blumenstrauß kauft, der geht zum Floristen. Die bekommen für ihre floralen Kunstwerke ab sofort mehr Geld. Wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt, kommt eine gelernte Floristin jetzt auf einen Stundenlohn von 13 Euro 31 – also einen Lohn über der künftigen Mindestlohngrenze. Kommenden Sommer soll es sogar noch mehr werden. Das gilt auch für ungelernte Kräfte und Azubis, auch sie profitieren vom Lohnplus in der Branche. Die IG BAU fordert daher alle Beschäftigten auf, ihren Lohnzettel zu prüfen. Mehr Geld sollte schon auf der Juli-Abrechnung stehen. Im Landkreis Hof betrifft das 30 Floristinnen und Floristen.

Das Lohnplus soll auch dazu führen, dass sich künftig mehr Menschen für einen Job in der Floristik interessieren.