Lohn-Plus von 8,9 Prozent: Beschäftigte in der Milchwirtschaft verdienen ab August mehr

Ob auf der Pizza, auf dem Brot oder als Snack zwischendurch – die Menschen in Stadt und Landkreis Hof lieben ihren Käse. Über 3.500 Tonnen essen sie pro Jahr. Und die, die ihn produzieren, verdienen bald mehr. Das teilt Michael Grundl von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt mit. Beschäftigte in der Milchwirtschaft bekommen demnach ab August 310 Euro mehr im Monat. Das betrifft zum Beispiel Milchtechnologen, Lebensmitteltechniker, Industriekaufleute und Mitarbeiter in der Logistik. Auch Azubis können sich freuen: Sie verdienen ab August 120 Euro mehr pro Monat. Außerdem gibt’s in diesem und im nächsten Jahr eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 1.800 Euro.