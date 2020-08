Lohkemper trifft doppelt: Nürnberg besiegt Hoffenheim 5:2

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg hat in seiner Sommervorbereitung ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Fast-Absteiger der vergangenen Zweitligasaison bezwang 1899 Hoffenheim am Samstag zum Start seines Trainingslagers in Saalfelden in Österreich mit 5:2 (1:1). Der gebürtige Brasilianer Klauss war zweimal für den Bundesligisten erfolgreich (3. Minute, 71.), der ein Trainingslager hinter sich hat. Asger Sörensen (31.) erzielte noch vor der Pause den Ausgleich für die Franken.

Nach der Halbzeit trafen Felix Lohkemper (54., 69.), Noel Knothe (56.) und Ekin Celebi (77.) für den «Club», der in seinem dritten Test den zweiten Sieg holte. Am kommenden Samstag (16.00 Uhr) empfangen die Franken Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München.