Logistikzentrum Polizei Bayern: Stadt Hof will sich mit Standort bewerben

In Hof soll in den nächsten Jahren das Logistikzentrum Polizei Bayern entstehen, auch bekannt als Polizeibeschaffungsamt. Das bringt neue Jobs in die Stadt. In kleinerer Form soll aber nun schon ein Standort der Polizei entstehen, um den Neubau des eigentlichen Logistikzentrums zu planen. Dafür sucht der Freistaat Bayern im Raum Hof freie Flächen über eine Ausschreibung der „Immobilien Bayern“. Zirka fünf Jahre soll die Interimslösung andauern. Konkret sucht der Freistaat gut 1.000 Quadratmeter Nutzungsfläche für bis zu 60 Mitarbeiter. Die Stadt Hof will bei der Standortfrage ein Wörtchen mitreden. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Der Standort sei verkehrsgünstig gelegen und innenstadtnah. Zudem sei die Raumaufteilung günstig für Büroräume.