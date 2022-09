Logistikzentrum der Polizei in Hof: Absage für Standort in der Goethestraße

Welches Gebäude die Immobilien Freistaat Bayern nun ausgewählt hat, ist derzeit noch unbekannt. Laut der Stadt will sich die IMBY selbst dazu noch äußern. Der Stadt Hof ist derzeit auch nicht bekannt, ob es andere Bewerbungen im Stadtgebiet gegeben hat. Daher kann die Stadt Hof Stand jetzt auch nicht sagen, ob das Logistikzentrum Polizei Bayern überhaupt nach Hof kommt. Auf eine Anfrage von Radio Euroherz hat es bisher keine Antwort der Immobilien Freistaat Bayern gegeben.

In Hof sollte eigentlich in den nächsten Jahren das Polizeibeschaffungsamt entstehen, offiziell: Logistikzentrum Polizei Bayern. Die Immobilien Freistaat Bayern hat dafür temporäre Büroflächen gesucht. Die Stadt Hof hat sich mit dem früheren Standort des Bauamts in der Goethestraße beworben und nun eine Absage bekommen. Lydia Würkner von der Medienstelle der Stadt:

