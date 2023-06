Logistikzentrum der Bayerischen Polizei: Zwischenlösung in Hof eingeweiht

Von der Büroklammer bis zum Hubschrauber. Alles was bayerische Polizisten für ihren Arbeitsalltag brauchen, soll künftig von Hof aus geliefert werden. Der Freistaat Bayern will dafür das Logistikzentrum der Bayerischen Polizei in Hof bauen. Bis es soweit ist befindet sich eine kleinere Dienststelle als Zwischenlösung im ehemaligen Schmidtbank-Gebäude in Hof. Die Beschaffung von Material läuft bisher noch über viele verschiedene Standorte. Das soll sich laut Innenminister Herrmann mit dem Logistikzentrum ändern.

14 Mitarbeiter arbeiten in der heute eingeweihten Dienststelle an der Ernst-Reuter-Straße. Etwa 60 sollen es in den nächsten Jahren werden. Die Mitarbeiter organisieren Material, das von den Herstellern direkt an die bayerischen Polizeidienststellen geliefert werden kann. Lager gibt es in Hof noch nicht. Die entstehen dann mit dem endgültigen Logistikzentrum. Der Standort wird noch in Stadt und Landkreis Hof gesucht. Dort sollen dann bis zu 200 Beschäftigte arbeiten.