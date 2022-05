«Löwen» müssen nach 0:4 in Magdeburg Aufstiegstraum beenden

Der TSV 1860 München muss nach einer bitteren Lektion in der 3. Fußball-Liga seine Aufstiegsträume endgültig beenden. Die «Löwen» kassierten am Samstag bei Drittliga-Meister und Aufsteiger 1. FC Magdeburg eine 0:4 (0:0)-Pleite. Amara Condé (51. Minute), Tatsuya Ito (75.), Baris Atik (90+1.) und Moritz Kwarteng (90+3.) trafen vor 24.960 Zuschauern.

Nach Abpfiff wurde an die Magdeburger der Meisterpokal der 3. Liga überreicht, die Münchner haben keine Chance mehr auf den Relegationsrang. Die Sechziger haben es aber selbst in der Hand, am letzten Spieltag noch die Qualifikation für den DFB-Pokal zu sichern. Dazu müssen sie Vierter bleiben.

Beiden Seiten fehlte es im Spiel lange an Klarheit im letzten Pass. So waren Torgelegenheiten vor der Pause selten, aber wenn dann hochkarätig. Dominik Reimann entschärfte einen Abschluss von Merveille Biankadi (2.), auf der Gegenseite brachten mehrere Magdeburger (31., 36.) den Ball nicht im Tor unter.

Nach der Pause zog der FCM das Tempo an, ein feines Solo von Baris Atik verwertete Condé (51.) zur Führung. Die «Löwen» waren im Anschluss aktiver, aber nicht präziser in ihren Aktionen. Magdeburg hatte defensiv mehr zu tun, doch Ito erhöhte (75.) nach Doppelpass mit Krempicki. Direkt im Gegenzug parierte Reimann doppelt aus Nahdistanz gegen die «Löwen». In der Nachspielzeit schraubten die Gastgeber das Ergebnis in die Höhe.