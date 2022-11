Lösungen für die Energieversorgung? Energiesymposium in der Hofer Freiheitshalle am 30. November

Die Energieversorgung und die hohen Preise beschäftigen natürlich nicht nur uns Bürger, sondern auch Unternehmen, Versorger und Kommunen. Über Herausforderungen aber auch Lösungen zum Thema Energieversorgung geht es beim Hofer Energiesymposium. Das findet am nächsten Mittwoch (30. November) in der Hofer Freiheitshalle statt. Die Veranstaltung des Kompetenznetzwerks Wasser und Energie e.V. ist in zwei Blöcke aufgeteilt. Zum einen geht es um Energieeffizienz in Unternehmen und Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern zum anderen um die Versorgungssicherheit im Zuge des Klimawandels und der Energiekrise. Das Hofer Energiesymposium richtet sich an Kommunen, Versorger oder Stadtwerke, Unternehmen sowie Fachpublikum.

Eine Anmeldung ist heute noch möglich. Zur Anmeldung geht’s hier.