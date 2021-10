Lösung für Hofer Zoo: Luchse kommen vorübergehend nach Mehlmeisel

Genau vor einer Woche hat Sturmtief „Ignatz“ Schäden in der Region angerichtet. Das Luchsgehege im Hofer Zoo hat darunter besonders gelitten. Wie berichtet, müssen die Luchse aktuell in ihrem Trainingsgehege bleiben. Jetzt ist eine Lösung aber offenbar in Sicht. Wie der Hofer Zooleiter David Pruß auf Anfrage von Radio Euroherz mitteilt, hat er einen anderen Park in der Region gebeten, die Luchse vorübergehend aufzunehmen. Dabei handelt es sich um den Wildpark Waldhaus Mehlmeisel, wie Leiter Eckard Mikisch unserem Sender bestätigt. Im Gegenzug nimmt der Hofer Zoo die Wildkatzen aus Mehlmeisel auf. Unterdessen wartet der Zoo immer noch darauf, dass die Stadt einen Gutachter vorbeischickt, um den Schaden beziffern zu können. In der kommenden Woche will der Bauausschuss über die mögliche Erweiterung des Luchsgeheges diskutieren. Darum hatte der Zoo schon vor dem Sturmschaden gebeten.