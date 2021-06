Lockerungen: Maskenpflicht für Schüler fällt weg

Die Maskenpflicht für Schüler ist eines der umstrittensten Instrumente im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Jetzt fallen die Masken im Unterricht nach und nach weg. Nach den Grundschülern müssen auch Schüler an weiterführenden Schulen in Bayern keine Masken mehr im Unterricht tragen. Das wurde bei der heutigen Kabinettssitzung beschlossen. Wenn die Inzidenz unter 25 liegt, müssen Schüler und Lehrer am Platz keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. In der Euroherz-Region ist das also überall der Fall. Die Inzidenzen in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth liegen heute laut Robert-Koch-Institut bei 0,0. Die Stadt Hof verzeichnet einen Wert von 6,5 und der Landkreis von 4,2.