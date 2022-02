Lockerungen in Gastronomie: Dehoga begrüßt Aufhebung der Sperrstunde

Wenn’s am schönsten ist, müssen wir abbrechen – so ist das bisher in der Gastronomie gewesen. Sie musste nämlich um 22 Uhr dicht machen. Ab heute fällt diese Sperrstunde weg. Für den Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband ein überfälliger Schritt.

Land in Sicht – das ist die erste Reaktion des Hofer Dehoga-Kreisvorsitzenden Peter Hagen auf die Lockerungen gewesen. Die Aufhebung der Sperrstunde sei eine Erleichterung für viele seiner Kollegen. Größere Einbußen für die Branche erwartet Hagen dagegen nicht. Die Zeit im Januar und Februar sei generell nicht die Zeit der großen Feiern. Gerade für die wärmere Jahreszeit wünscht er sich, dass wieder mehr Normalität einkehrt und die Außengastronomie ohne Zugangsbeschränkungen starten kann.