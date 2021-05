Lockerungen in der Stadt Hof: Testpflicht im Einzelhandel fällt ab morgen weg

Welche Regelungen gelten wo? Bei den aktuellen Corona-Maßnahmen haben die meisten langsam nicht mehr durchgeblickt. Wenigstens in Stadt und Landkreis Hof werden sie nun einheitlich. Weil die Stadt Hof schon seit der vergangenen Woche stabil unter einer 7-Tage-Inzidenz von 100 liegt, treten ab morgen (26.5.) weitere Lockerungen in Kraft. Beim Einkaufen gilt dann: Der Besuch im Laden ist in der Stadt Hof wieder ohne negativen Corona-Test möglich. René Schymura, Kreisvorsitzender für den Einzelhandel im Hofer Land:

Ab morgen fällt in der Stadt Hof die Testpflicht im Einzelhandel weg. Einen Termin müsst ihr aber auch weiterhin vereinbaren.