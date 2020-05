Lockerungen in der Corona-Krise: Das geht ab heute wieder

Die offenen Biergärten haben vergangene Woche viele am Vatertag nutzen können. Ab heute stehen weitere Lockerungen in der Corona-Krise an.

Ab heute dürfen Gastronomen auch wieder die Innenräume öffnen. Auch hier gelten natürlich Hygieneregeln. Man muss den Mindesabstand einhalten, seinen Namen angeben und eine Maske tragen, solange man nicht am Tisch sitzt. Weiterhin dürfen zwei Hausstände zusammen essen gehen. Die Gastro darf im Innenbereich bis 22 Uhr öffnen. Aber auch der Tourismus wird am Pfingstwochenende ganz langsam wieder angekurbelt. So können zum Beispiel Freizeitparks wieder im Außenbereich aufmachen und auch Seibahnen können wieder öffnen. Ab dem 30.Mai dürfen auch Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen uns so weiter Touristen empfangen. Natürlich alles unter Auflagen. Außerdem dürfen alle Vorschulkinder heute wieder in die Kindergärten – genauso wie die Geschwister dazu. Auch hier gilt weiterhin: Die Kinder sollen in möglichst kleinen und festen Gruppen betreut werden. Und auch für Alten- und Pflegeheime gelten ab heute Lockerungen: Der generelle Aufnahmestopp für diese Heime wird aufgehoben.