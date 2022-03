Lockerungen in Bayern: Maskenpflicht fällt im Sportunterricht

„Ach ja, und auch Corona gibt es noch.“ Mit diesen Worten hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute die neuesten Lockerungen angekündigt. Sie gelten ab dem kommenden Freitag. In der Gastronomie gilt dann die 3G-Regelung. Das heißt genesen, geimpft oder negativ getestet. In Diskos und Clubs haben dagegen nur Personen Zutritt, die geimpft oder genesen und zusätzlich negativ getestet oder geboostert sind. Und auch in Schulen gibt es ab Freitag eine Neuerung:

…so Söder nach der heutigen Kabinettssitzung, in der es dieses Mal hauptsächlich um die Folgen der Ukraine-Krise ging. Sport- und Kulturveranstaltungen dürfen ab Freitag mit 75 Prozent Zuschauern ausgelastet werden. Die Zuschauerzahl ist auf maximal 25.000 Personen begrenzt. Außerdem hat das Kabinett ein Härtefall-Programm für Schausteller auf den Weg gebracht.