Lockerungen im Vogtlandkreis: Was gilt ab heute?

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona Virus bleiben weiter auf einem niedrigen Niveau. Deshalb treten im Freistaat Sachsen heute (Do) weitere Lockerungen in Kraft. Lange Zeit hat besonders der Vogtlandkreis mit hohen Inzidenzwerten zu kämpfen gehabt. Heute liegt der Wert bei 0,4.

Medizinische Masken müsst ihr ab sofort nur noch in Geschäften, bei körpernahen Dienstleistungen und dem öffentlichen Nahverkehr tragen. Für Beschäftigte und Besucher von Pflegeeinrichtungen gilt aber weiter die FFP2 Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind Genesene oder Geimpfte. Sofern ein Hygienekonzept vorliegt, dürfen auch Clubs wieder öffnen und Großveranstaltungen stattfinden. Auch hier gilt aber weiter die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Außerdem müssen alle Kontakte erfasst und alle Besucher getestet, geimpft oder genesen sein. Die Testpflicht in Gesundheitseinrichtungen bleibt bestehen – auch in Schulen und Kitas. Hier ist ein Testnachweis allerdings nur noch einmal statt zweimal wöchentlich nötig.