Lockerungen im Landkreis Wunsiedel: Fichtelgebirgsmuseum öffnet wieder

Langsam gibt es wieder mehr Möglichkeiten, sich seine freie Zeit zu vertreiben. Biergärten machen nach und nach wieder auf, und auch in Sachen Kultur geht es aufwärts. Ab heute (11.5.) öffnen zum Beispiel das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel und das Volkskundliche Gerätemuseum in Arzberg-Bergnersreuth wieder. Möglich ist das, weil die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Wunsiedel schon seit mehr als fünf Tagen am Stück unter 100 liegt. Die Besucher müssen vorher einen Termin vereinbaren und in den Innenräumen der Museen eine FFP2-Maske tragen. (Es gelten die regulären Öffnungszeiten)