Lockerungen im Kulturbereich: Freiheitshalle Hof spricht mit Veranstaltern

Auch wenn die Lockerungen im Veranstaltungsbereich eine Erleichterung bedeuten, macht das viel Arbeit in der Organisation. Ab morgen dürfen sich Hallen in Bayern zur Hälfte mit Publikum füllen. Bernd Gemeinhardt, der Betriebsleiter der Freiheitshalle Hof, ist seitdem verstärkt am Telefon:

Noch immer sind viele Fragen offen: In welchen Reihen darf jemand sitzen? Wie viele Plätze müssen frei bleiben? Da so eine Umplanung eine gewisse Vorlaufzeit braucht, wünscht sich Gemeinhardt, dass die Vorgaben von der Politik künftig eher kommen. Firmen, die sich um den Bühnenaufbau oder die Bestuhlung kümmern, haben außerdem damit zu kämpfen nach der langen Veranstaltungspause wieder Personal zu finden.